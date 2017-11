Havenfusie Gent en Zeeland gaat bedrijven keiharde euro's opleveren

TERNEUZEN - De havengebonden bedrijven in Zeeland en Gent verwachten dat de aanstaande havenfusie concrete economische voordelen brengt. Niet alleen voor de havengebieden als geheel, maar ook voor bedrijven zelf. Dat melden Voka-VeGHO en PORTIZ, de verenigingen van havengebonden ondernemingen in Gent en Zeeland, in een perspublicatie.

Vorig jaar lieten beide verenigingen weten vierkant achter een fusie van Zeeland Seaports en Havenbedrijfbedrijf Gent te staan. Een grenshuwelijk levert enorme schaalvoordelen op, zeggen ze. Het wordt qua overslag de tiende en qua toegevoegde waarde derde haven van Europa. Daardoor zullen er waarschijnlijk sneller nieuwe bedrijven zullen neerstrijken, maar gevestigde ondernemingen verwachten individueel ook te profiteren van de schaalvergroting.

Na de fusie ontstaat een groot cluster van (chemische) bedrijven, vaak multinationals. Er zijn meer partijen in de haven met wie ze direct kunnen samenwerken, zodat ze efficiënter en daardoor goedkoper kunnen produceren. In de strijd tegen de opwarming van de aarde gaat het zeker ook over hergebruik van reststromen en restwarmte van industriële bedrijven. Voor dat laatste bestaat al het Zeeuwse samenwerkingsverband Smart Delta Resources. Onlangs is de Franse energiereus Engie toegetreden. Engie is ook het moederbedrijf van Electrabel, het bedrijf dat de Belgische kerncentrales exploiteert.

Het Gents-Zeeuwse huwelijk geeft ook een slinger aan infrastructuurprojecten zoals aanleg van een ontbrekende stuk spoor aan de oostzijde van het Kanaal Gent-Terneuzen en de aansluiting van de Tractaatweg in Zeeuws-Vlaanderen op het Vlaamse wegennet. Waar ze tot voor kort werden beschouwd als regionale projecten die op de landelijke agenda niet echt kwamen bovendrijven, is er nu wel meer aandacht van nationale overheden. Zowel premier Mark Rutte als zijn Vlaamse collega Geert Bourgeois, die de fusieverkenning in 2016 op de Vlaams-Nederlandse top aankondigden, willen dat de fusiehaven een succes wordt. Daarvoor zijn goede verbindingen in en rond de havengebieden noodzakelijk.