Havenbedrijven slaan alarm: ‘Bouw snel meer woningen voor nieuw personeel’

Voorzitter Vincent Courtois van Port & Industry Zeeland (Portiz) waarbij dertig grote bedrijven in de Zeeuwse havens zijn aangesloten ziet een donkere wolk naderen. ,,De komende jaren gaan veel werknemers met pensioen, maar in Zeeland zijn momenteel te weinig goed opgeleide opvolgers beschikbaar. Dat betekent dat we elders mensen moeten werven. In Nederland en dan met name in Zuid-Holland en West-Brabant, maar ook in Europa.”