Haven Vlissingen wordt massaal gebruikt voor drugssmokkel, douane luidt noodklok

VLISSINGEN - De haven van Vlissingen wordt steeds vaker gebruikt door drugssmokkelaars. Dat blijkt uit onderzoek van het tv-programma Narcostaat (NTR) dat maandagavond wordt uitgezonden. Albert van der Smissen, voorzitter van de grootste douanevakbond NCF, zegt in de uitzending dat er in Vlissingen een gebrek aan personeel is om de scanner te bedienen, waarmee containers op drugs kunnen worden gecontroleerd. De laatste weken zijn er honderden kilo's coke gevonden in Vlissingen.

Smokkelaars zouden volgens het programma uitwijken naar havens zoals Vlissingen, Moerdijk, Gent en Zeebrugge, omdat de controle in de grote havens zoals Rotterdam en Antwerpen is opgevoerd. Er wordt vooral cocaïne en grondstoffen voor synthetische drugs gesmokkeld.

Albert van der Smissen: ,,Er zijn nachtdiensten die niet meer ingevuld worden omdat we te weinig mensen hebben. Bovendien mag douanepersoneel in Vlissingen niet zelf beslissen welke containers zij controleren, maar wordt dit vanuit het hoofdkantoor in Rotterdam voorgeschreven. Er wordt niet geluisterd naar de werkvloer.”

Van der Smissen zegt verder: ,,Als ik een drugssmokkelaar zou zijn en ik moest kiezen, zou ik ook naar Vlissingen gaan.”

Andere bronnen binnen de douane en politie bevestigen aan tv-programma Narcostaat dat Vlissingen momenteel een groot probleem heeft met drugssmokkel. En ook de gemeente Borsele, waaronder de containerhaven van Vlissingen valt, erkent het probleem: “Zagen we vier jaar geleden smokkel via vissersbootjes en droppings op zee, ontdekten we de afgelopen twee jaar vooral smokkel via grote containerschepen.”

In het programma is te zien hoe verslaggever Danny Ghosen de proef op de som neemt. Hij filmt de aankomst van een groot containerschip met bananen uit Zuid-Amerika in de haven van Vlissingen-Oost. Op de wal waren politie en douane niet te bekennen tijdens het lossen van het schip. Ghosen kon probleemloos door een openstaand hek bij de containers komen. Naar aanleiding van zijn actie heeft de gemeente Borsele extra beveiligingsmaatregelen genomen.

De douane heeft vrijdag nog in de haven van Vlissingen 750 kilo cocaïne onderschept. De drugs werden gevonden in dozen met bananen tijdens een controle met speurhonden. De container waarin de dozen met bananen zaten, was afkomstig uit Ecuador en was bestemd voor een bedrijf in Roemenië. De drugs zijn in beslag genomen en op last van de officier van justitie vernietigd. De drugs hebben een straatwaarde van zo’n 37,5 miljoen euro.

De douane onderschepte begin november ook 750 kilo cocaïne tijdens een controle in de Rotterdamse haven. De drugs zaten toen eveneens verstopt in een container tussen bananen. De container was bedoeld voor een bedrijf in Vlissingen; dat bedrijf heeft niets met de smokkel te maken. De container waarin de bananen zaten, kwam toen ook uit Ecuador.

In oktober werd 1008 kilo cocaïne gevonden op een schip in de haven van Vlissingen. Ook die drugs zaten in een container met bananen uit Ecuador verstopt. Die container moest naar een bedrijf in Heerhugowaard. Ook dat bedrijf heeft volgens de douane niets met de smokkel te maken.