Haven Gent stevent af op droomrecord

GENT - Bij Havenbedrijf Gent kan binnenkort de vlag in top. De Gentse haven waarmee Zeeland Seaports per 1 januari fuseert, verwacht de magische grens van 30 miljoen ton aan zeevaartoverslag te passeren. Met nog een ruime maand te gaan, bereikte Gent donderdag het zeeoverslagrecord van 2016: 29,1 miljoen ton.

Havenschepen Mathias De Clercq en algemeen directeur Daan Schalck van Havenbedrijf Gent stuurden donderdag juichende tweets de wereld in. De Clercq: ,,In @HavenGent gaan we voor 2017 de recordcijfers van 2016 verbreken!'' Schalck: ,,In @HavenGent zijn vandaag al meer goederen behandeld dan in het recordjaar 2016. Uitkijken naar nieuw jaarrecord!''

Op de vleugels van de aanzwellende economie beleefde Gent al een euforisch 2016. De zeeoverslag nam toe tot 29,1 miljoen ton. Dat was 10,3 procent meer dan in 2015. Bij de zeeoverslag zijn Canada, Rusland en Brazilië de belangrijkste handelspartners van de Gentse haven.

Vorig jaar zinspeelde Gent al op een nieuw record. Ze verwachtte rond 2020 de barrière van 30 miljoen ton aan zeevaartoverslag te doorbreken. De kwartaalcijfers duidden er dit jaar op dat Gent eind december dat record gaat halen. Tot en met september was er al 13,4 procent meer groei geboekt dan in dezelfde periode in 2016. Dat zijn groeipercentages waar menig haven in Europa tegenwoordig van droomt.

In een vergelijking van de resultaten in 2016 blijkt dat Gent het goudhaantje onder de havens in Noordwest-Europa is. Zeeland Seaports boekte in 2016 een bescheiden groei van een half procent. De zeeoverslag kwam uit op 33,2 miljoen ton. Het resultaat werd onder meer getemperd door een lagere kolenoverslag als gevolg van de sluiting van de kolencentrale in Borssele. Zeeland Seaports voorziet voor 2017 eenzelfde resultaat. De zeeoverslag is vrij stabiel, laat een woordvoerder weten.