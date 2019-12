Haven Gent gaat verpakt vlees van buiten de EU controleren

Bij een gebrek aan de keuringsstation worden vlees en diervoeders nu via de haven van Antwerpen aan land gezet. Per vrachtwagen komen de doorgaans in koelcontainers aangevoerde waren naar Gent. Aan die omweg komt in april 2020 een eind. De Belgische douane en het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) gaan dan in Gent vlees en diervoeders controleren. Ze onderzoeken containers, ze controleren monsters in het laboratorium en handelen administratieve zaken af. De nieuwe post, die in aanbouw is, speelt ook in op de naderende de Brexit. Volgens het laatste plan verlaat het Verenigd Koninkrijk 31 januari de Europese Unie. Bij een Brexit zonder akkoord met de EU keren grenscontroles voor in- en uitvoer vanuit en naar het VK terug. De Europese Commissie heeft de nieuwe grenscontrolepost al goedgekeurd.