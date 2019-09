Hart & Ziel-bus Radio 4 rijdt door Zeeland

De dag begint bij boekhandel De Koperen Tuin in Goes, waar altijd klassieke muziek in de winkel klinkt. Verder doet presentator Beitske de Jong de Geerteskerk in Kloetinge aan, waar Kamerkoor Musica Cordis repeteert. In de middag staat de bus bij Museum Goemanszorg in Dreischor. Aanleiding voor het bezoek is dat sinds dit seizoen in het museum klassieke muziek wordt gedraaid om de museumbeleving te verrijken. In verband met het bezoek van Radio 4 is het museum die dag gratis toegankelijk voor bezoekers.