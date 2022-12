Haringvlietbrug komen nachten dicht, verkeer wordt omgeleid

De haringvlietbrug is de hele week 's avonds afgesloten voor verkeer. Vanaf vanavond (19 december) tot en met vrijdag is de brug van 22.00 uur 's avonds tot en met 05.00 's ochtends in beiden richtingen afgesloten voor alle weggebruikers. Zaterdag nog iets langer; van 22.00 uur 's avonds tot 07.00 uur 's morgens.

Er wordt deze nachten groot onderhoud aan de brug uitgevoerd. Er worden klemmen vastgezet waarmee de brugklep van de Haringvlietbrug is bevestigd aan het wegdek. Ook worden er voorbereidingen getroffen voor de de renovatie van de klep van de brug. Om deze werkzaamheden moet de brugklep openstaan.

Automobilisten zijn langer onderweg. Verkeer vanuit Rotterdam naar Bergen op Zoom wordt omgeleid via snelweg A15, snelweg A16, snelweg A17 of snelweg A59. Of via snelweg A29, N217, snelweg A16.

Voor deze werkzaamheden moet de klep open staan en is de brug gestremd voor het verkeer. Om de hinder zoveel mogelijk te beperken, voeren we het werk ‘s nachts uit.

Alternatieve routes voor (brom)fietsers zijn er niet. Automobilisten moeten rekening houden met extra reistijd. Verkeer vanuit Bergen op Zoom naar Rotterdam rijdt om via de A59/A17, A16, A15. Of via de A16, N217, A29.

Verkeer vanuit Rotterdam richting Zierikzee wordt omgeleid via de A15, N57. In omgekeerde richting Zierikzee-Rotterdam is dit de N57, A15.

Voor verkeer via A29 afslag Oud-Beijerland, N217 en A16 is de Kiltunnel tijdens de werkzaamheden in beide richtingen tolvrij gemaakt.