Haringvlietbrug blijft toch open, maar met smalle rijbanen en een lage snelheid

Bij Jakko en Patricia in Aardenburg pluk je zelf frambozen en bloemen: ‘Je wordt er kalm van’

4 augustus AARDENBURG - Zoete frambozen of bloemen in alle kleuren van de regenboog. In de pluktuin van fruitteeltbedrijf Flikweert net buiten Aardenburg kun je ze zelf meenemen. Leuk voor de plukkers en de teler, die zijn producten direct afzet en een eerlijkere prijs krijgt.