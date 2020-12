Harde lockdown komt hard binnen in Zeeland

analyse De SP in Goes ligt op z’n gat, stoeltje in de raad blijft misschien leeg

11:41 GOES - Ruim twee jaar geleden was de SP nog de derde partij van Goes. Nu ligt de lokale afdeling bijna volledig op z'n gat. De kans is groot dat het enige overgebleven stoeltje in de gemeenteraad de komende anderhalf jaar leeg blijft.