Harde aanpak relschoppers helpt nieuwe rellen voorkomen

update 22.25 uur Samenkomst jongeren in Vlissingen verloopt relatief rustig, Kattendij­ke­naar bedreigt agenten met jachtge­weer

26 januari VLISSINGEN - Op het Stadhuisplein in Vlissingen zijn maandagavond rond 20.00 uur zo’n honderd mensen, veelal jongeren, samengekomen. Eerder op de dag werd daartoe opgeroepen in verschillende appgroeps. De politie was massaal aanwezig en hield de situatie in de gaten, net als de ME die later naar het plein kwam. Rond 22.00 uur was het weer rustig op het plein. Wel werd een man aangehouden. In verband met het oproepen tot rellen zijn gisteren zes Zeeuwen opgepakt.