Hardcore-dj TO-WA begon zijn eigen label: ‘In Zeeland is veel talent’

Bij hardcore muziek denken veel mensen aan kale mannen en trainingspakken. DJ Tom Wattel, artiestennaam TO-WA, past niet in dat plaatje, maar hij is wel gek op het genre. ,,Er zijn genoeg vooroordelen over hardcoremuziek”, vertelt de inwoner van Middelburg. ,,Natuurlijk is er de groep gabbers, maar tegenwoordig kent het genre veel meer stijlen. Hardcore heeft vele subgenres, zoals industrial hardcore, hardcore techno, phonk, terror, breakcore. Ook ben ik zelf groot fan van hiphop. In alle jaren dat ik inmiddels draai op hardcorefeesten heb ik nog nooit vechtpartijen mee gemaakt. De sfeer is altijd geweldig.”