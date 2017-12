Hans Wijers opnieuw invloedrijkste Nederlander

Kan hij het onderwijs in Zeeuws-Vlaan­de­ren redden?

12:03 SLUIS - Een absolute zwaargewicht moet het proces rond de veranderingen in het voortgezet onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen gaan trekken. Dat vinden bestuurders in de gemeente Sluis. Genoemde namen: Jeroen Dijsselbloem, Jet Bussemaker en Diederik Samson.