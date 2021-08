Hans en Irene verkopen ijsjes: ‘Werken in de ijssalon geeft je altijd een zomergevoel’

Net voor openingstijd is heel Domburg zo te zien nog in slaap, maar als het dan eenmaal tien uur is geweest, ontwaakt de populaire Walcherse badplaats rap en uitbundig. Ontbijten doe je op vakantie in Domburg buiten de deur. De terrasjes raken snel gevuld. Volgens Hans Raaijmakers, eigenaar van ijssalon de IJsvogel, is het op zondagochtend helemaal vechten om een plekje. Ook vandaag loopt het direct na openingstijd snel vol. ,,Er begint altijd iemand om half acht ’s ochtends, zelf ben ik er rond negen uur. Dan kijken we wat er aangevuld moet worden en wat we kunnen klaarzetten. Vervolgens doen we koffie en gaan we om half tien open. Vanaf tien uur gaat het flink rollen en dat gaat de hele dag door tot ’s avonds laat”, somt Hans op.