Handvol ‘nieuwe’ Zeeuwse partijen volgend jaar bij gemeenteraadsverkiezingen

Maandag was de laatste dag dat nieuwe partijen zich bij de gemeente konden registreren voor de verkiezingen. Dat hebben er enkele gedaan. In Vlissingen is Bestemming Vlissingen de nieuwe partij van Angelique Duijndam. Zij zat de afgelopen jaren als Lijst Duijndam in de raad, nadat ze de PvdA had verlaten. Op de kandidatenlijst staan uitsluitend vrouwen.

In Sluis doet de nieuwe partij Sluis Lokaal mee. Deze ontstaat door het samengaan van Lokale Partij Sluis (afsplitsing van Nieuw Gemeentebelang), Onafhankelijk West (voortgekomen uit Lijst Babijn) en Dorpsbelangen & Toerisme. Lijsttrekker is Arnold Scheppers. In Veere komt Hart voor Veere voor het eerst op het stembiljet. De partij is opgericht nadat Stijn van Kervinck en Marcel Steketee zich hadden afgescheiden van DTV.

Nieuwe poging

In Terneuzen doet Cees Freeke een nieuwe poging om in de raad te komen, ditmaal als Bondgenoot Cees Freeke. De partij is gelieerd aan de BoerBurgerBeweging. Oud-wethouder Paula Stoker, die TOP/Gemeentebelangen verliet, doet mee met haar nieuwe partij Terneuzen Sterk.

De verkiezingen zijn op 16 maart 2022. Bestaande, landelijke partijen moeten zich uiterlijk eind januari melden. Het ziet er niet naar uit dat er nog veel partijen bijkomen. Forum voor Democratie overweegt in diverse gemeenten mee te doen, maar wacht op groen licht van het landelijk partijbestuur. Op Noord-Beveland is GroenLinks voor het eerst van de partij, als tandem met PvdA.