Handtekeningen voor behoud mariniers in Doorn aangeboden aan Kamercommissie

De petitie, een initiatief van Miriam Appels uit Driebergen, werd door 12.634 mensen ondertekend. Gehoopt was op 30.000 handtekeningen.

Volgende maand praat de Tweede Kamer over de verhuizing in 2022 van de mariniers van Doorn naar Vlissingen. het besluit tot die verhuizing werd in 2012 genomen.