Handkokkelvisserij begint: een kokkel wordt een exclusievere delicatesse dan een oester

Kinderen krijgen les van de crimineel, de agent en de rechter. ‘Ze hadden een pistool!’

31 augustus MIDDELBURG - Juf Mireille is een vertrouwd gezicht voor groep 7 van de Wilgenhof in Middelburg. Maar les krijgen van een rechter, een officier van justitie en zelfs een crimineel, ja, dat is wel apart. ,,Het leukste waren de motoragent en de wijkagent. Ze hadden een pistool!”