Handenvol medailles voor Zeeuwse studenten

Theater­groep Duinart: Enthousias­me, plezier én talent

MIDDELBURG - Theatergroep DuinArt is uniek in Zeeland. Het bestaat uit 7 mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking en is onderdeel van de dagbesteding bij Stichting ‘s Heerenloo. Maandag 4 april speelt het gezelschap de voorstelling De Reismachine in Middelburg.

17:00