Handel via Zeeuwse ‘weggeefgroepen’ gaat door: ‘eigen verantwoordelijkheid’

Johan en Coby: de vernieuwde Stations­brug is mooier én veiliger

14:32 MIDDELBURG - De vernieuwde Stationsbrug in Middelburg is goedgekeurd door Johan (88) en Coby Janse (85). De twee Middelburgers gingen vrijdag als één van de eersten met hun rollators over de brug die een half jaar weg was voor groot onderhoud. Hij: ,,De brug rijdt goed.” Zij: ,,En hij is mooi geworden.”