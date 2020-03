Hamstergedrag leidt tot run op uien

Paaskermis Hansweert afgelast, sector ziet catastrofe op zich afkomen

16:40 HANSWEERT - De Paaskermis in Hansweert, traditioneel één van de eerste kermissen in Zeeland, is verplaatst naar eind september. Organisator Karin Blokker is blij dat er een nieuwe datum is, maar is tegelijk bevreesd voor de ‘enorme catastrofe’ die de branche door de coronacrisis wacht.