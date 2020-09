Haltetaxi gratis voor abonnementhouders op door coronacrisis vervallen buurtbuslijnen

Zeeuwse debuutfilm Hazegrauw meteen in de prijzen

20 september VLISSINGEN - Remco Texer uit Vlissingen is met zijn eerste film direct in de prijzen gevallen. Hazegrauw werd zaterdag op Film by the Sea, tijdens de Dag van de Zeeuwse Film, bekroond met de Lions Club Vlissingen Film Award als beste fictiefilm.