Halfgroen asfalt en drone-inspecties: vijf kanshebbers voor innovatieprijs Zeeuwse Emergo

Smelly Kitchen serveert EP Oui Chef!

11:30 MIDDELBURG - De elfkoppige Zeeuwse soul-en funkband Smelly Kitchen is na een swingende zomer helemaal klaar voor het serveren van de eerste EP: Oui Chef. Dat gebeurt met twee releaseparty’s, morgen in De Spot in Middelburg en vrijdag 20 september in ’t Beest in Goes.