Half miljoen euro beschikbaar voor projecten om werknemers fijn te laten wonen

Pas op voor deze engerds: ze bijten, jeuken, irriteren of maken je ernstig ziek

9:02 Op de lijst van dodelijkste dieren ter wereld staan ze gelukkig niet, maar dat neemt niet weg dat de Aziatische hoornaar, de kleine pieterman of de Dracula-mier voor flink wat lichamelijke ellende kunnen zorgen. Tijdens het zwemmen in de zee, sporten in het bos of recreëren op de camping kan wat extra waakzaamheid geen kwaad, zeker tijdens de hittegolf.