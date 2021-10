Hakan en Tugba gaan van Dauwendaele naar de Mortiere: ‘We hebben hier ons droomhuis van gemaakt’

We zouden minder moeten gaan voor gemak

1 oktober Mijn verbazing was afgelopen week groot toen ik in deze krant las over ‘nieuwe’ groenten. Groente die gemanipuleerd is om ons als consument beter van dienst te zijn en er voor te zorgen dat wij minder gaan weggooien. Het gaat dan bijvoorbeeld om kroppen sla die blaadjes leveren die net zo groot zijn als een hamburgerbroodje (...), mini-bloemkooltjes en broccoli met dunne stelen omdat wij als consument de dikke stelen niet eten, wat ook geldt voor bloemkool die wat gelig is geworden.