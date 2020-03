Haal planbureau weg bij de ZB, zeggen twee adviseurs

Veel schade door regen: ‘Druppelt er opeens overal water uit je plafond’

20:13 VLISSINGEN - Sta je midden in de nacht opeens in een plas water, in een drijfnatte pyjama, terwijl het water overal uit je plafond druppelt. Het overkwam Terneuzenaar Jack de Putter, toen hij poolshoogte ging nemen waar toch die druppelgeluiden vandaan kwamen. Het is inmiddels een paar weken geleden, maar het plafond ligt nog open. Hij is niet de enige. Verzekeraar ZLM schat het aantal waterschades door de aanhoudende regen de afgelopen weken op zo’n 150.