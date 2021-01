Haal de slee maar van zolder: zaterdag kans op laag sneeuw in Zeeland

Dorpsdok­ter De Kock schoot zijn vrouw dood, maar bleef erg geliefd

11 januari BRUINISSE - Het was een ‘opvliegerig baasje’ maar als huisarts in Bruinisse was dokter De Kock razend populair. Zelfs nadat hij zijn vrouw doodschoot, op een feestje tijdens een ruzie. Wout Dijkstra en Lennard Maas schrijven een boek over de roemruchte dokter. ,,We zijn een apart stel mét een missie.”