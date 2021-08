Haaien aaien en die enge zeemeermin: heel Zeeland groeide op met Het Arsenaal

Na 33 jaar is het nu echt einde verhaal voor biblio­theek aan de Oostwal in Goes

1 augustus GOES - Na 33 jaar is het boek Oostwal definitief gesloten voor leden van de bibliotheek in Goes. Ze konden vandaag voor de allerlaatste keer boeken lenen of terugbrengen in het pand aan de rand van het centrum en deden dat in groten getale.