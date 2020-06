Gwendolyn Pieters legt uitvaarten vast met haar camera: 'Foto's blijven voor altijd’

Het vastleggen van verdriet, van rouw, het lijkt niet meteen het leukste onderwerp voor foto’s. Toch is dat precies wat Gwendolyn Pieters (38) inmiddels al enkele jaren professioneel doet. En met succes, want ze maakt inmiddels in het hele land reportages. Want hoewel er natuurlijk sprake is van verdriet en rouw, gaat het Pieters om het vastleggen van herinneringen en dan vooral de liefde en connectie tussen mensen; echte emoties, puur en eerlijk, zoals ze zelf zegt. Ze besloot zich te specialiseren in de afscheidsfotografie nadat ze merkte hoeveel troost en kracht nabestaanden haalden uit haar eerste reportage. ,,Die dankbaarheid, dat wakkerde iets in mij aan.”