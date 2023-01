Gure wind verwacht tijdens herdenking van de Watersnoodramp

Wie de herdenking van de Watersnoodramp in 1953 in Ouwerkerk wil bezoeken woensdag moet rekening houden met harde wind. Het blijft de gehele middag wel droog in Zeeland, met wat bewolking.

De weersverwachting is dit jaar redelijk gunstig: 9 graden en windkracht zes worden verwacht op 1 februari. ,,Pas later op de dag wordt er regen verwacht, met buien uit het noorden. De wind kan door zijn kracht wel koud aanvoelen. Het wordt windkracht 6, dat kan windstoten zo'n 75 kilometer per uur geven. Met een gevoelstemperatuur van 3 graden, raad ik aan je warm aan te kleden”, zegt Jaco van Wezel van Weeronline.

Volledig scherm Koningin Beatrix bij het monument in Ouwerkerk in 2003,vijftig jaar na de ramp plaatsvond. © ANP

Het weer tijdens herdenkingen

Geen regen dus en een windje dat guur kan aanvoelen. Het weer heeft vaker een rol gespeeld bij de herdenking op 1 februari. Zo sneeuwde het 20 jaar geleden, toen de ramp 50 jaar geleden was en - toen nog - koningin Beatrix Zeeland bezocht. De aller koudste herdenking was in 1998, met graden tot -10.

Heel anders dan in 1995 en 2002, waar de temperatuur op beiden dagen steeg tot een warme 13 graden, zegt van Wezel. ,,In 2004 was het weer het extreemst. Toen heeft het weerstation windstoten van ruim 100 kilometer per uur gemeten, al stormde het officieel niet die dag.”

Volledig scherm Daarna vervolgde de Koningin haar weg naar het Zuid Hollandse Oude-Tonge om daar de begraafplaats van de slachtoffers te bezoeken en een krans te leggen © ANP

Het weer in 1953

In de nacht van zaterdag 31 januari op zondag 1 februari 1953 stormde het boven de Atlantische Oceaan. De storm hield twaalf uur aan en het zeewater stijgt tot ongekende hoogten. Die dag was er een hoogst ongelukkige samenloop van omstandigheden: het water ebte niet weg, boven op de hoge waterstand kwam een nieuwe vloed én het was springtij. Dit zorgde voor de grootste natuurramp in Nederland ooit.

Voor dit artikel zijn gegevens gebruikt van het dichtstbijzijnde weerstation, in Wilhelminadorp. Dit station is sinds 1990 actief en was tussen 2014 en 2017 buiten gebruik. Deze periode is dus niet meegenomen in de resultaten.

