GS: Waterschap kapt niet te rigoureus

Dat blijkt uit antwoorden op vragen die Gerwi Temmink (GroenLinks) had gesteld aan Gedeputeerde Staten. Hij trok aan de bel omdat het waterschap dit jaar zo'n 1500 bomen kapt en er maar 868 bomen terugplant. Op 14 plaatsen keren dit jaar helemaal geen bomen terug.

Het provinciebestuur ziet geen aanleiding om direct in te grijpen, zoals Temmink had gewild. Het waterschap moet zich houden aan de Verordening Wet Natuurbescherming. Die schrijft alleen voor dat er bij nieuwe beplanting binnen tien jaar een 'gesloten kronendak' moet zijn.

Terugplanten

Als het niet mogelijk of wenselijk is bomen terug te planten, dan is het waterschap verplicht 'om het gekapte areaal elders te compenseren', aldus Gedeputeerde Staten.