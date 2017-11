Grote zorgen over staat Zeeuwse polderwegen

Voor het onderhoud van de wegen heeft het waterschap op zich voldoende geld. Maar voor grondige reconstructies, waarbij ook de fundering wordt verbeterd, dreigt op termijn te weinig budget zijn.

Fons Dobbelaer (Waterschapspartij Zeeuws-Vlaanderen) kwam daarom donderdagavond in het algemeen bestuur met het voorstel een rente-opbrengst van ruim een miljoen euro direct te gebruiken voor het verbeteren van wegen. ,,Ik zie heel veel achterstallig onderhoud", zei hij. ,,Als je nu iets kunt maken, moet je niet wachten tot volgend jaar."

De zorgen over de wegen bleken breed te leven. Toch vonden veel partijen het 'te kort door de bocht' om de meevaller meteen daaraan uit te geven. ,,Als we twijfels hebben, moeten we het eerst goed onderzoeken en geen plakpleisterpotje vormen", zei Cees Verloop (SGP).

Ook het dagelijks bestuur is verdeeld, zo werd duidelijk. Denis Steijaert (financiën) zei dat de 'veiligheid niet in het geding' is. Wel erkende hij dat het waterschap 'op langere termijn in de problemen zou kunnen komen' bij reconstructies. Nu extra geld opzij zetten heeft echter niet de voorkeur, liet hij doorschemeren.

Rian de Feijter, verantwoordelijk voor wegenbeheer, liet een ander geluid horen. Dat de veiligheid op orde is, is volgens haar vooral een theoretisch verhaal. ,,Daar wordt door de burgers van Zeeland anders over gedacht", zei zij, wijzend op de signalen die ze krijgt. ,,Er zijn wegen die op dit moment niet veilig zijn."

De funderingen vormen een groot probleem, aldus De Feijter. ,,We komen vaak tegen dat we een weg willen opknappen, maar dat dan blijkt dat de fundering niet goed is." Dat betekent extra investeringen. ,,Met het huidige budget komen we niet toe."

Daarom juichte De Feijter het extra geld toe. Daar heeft ze naar eigen zeggen binnen het dagelijks bestuur ook herhaaldelijk voor gepleit. ,,Maar het zijn mannen hè. Die luisteren niet."