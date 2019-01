Grote zorgen om zoet water voor Zeeland

MIDDELBURG - Waar haalt Zeeland over vijftien jaar zijn zoet water vandaan? Dat is een vraag die Provinciale Staten grote zorgen baart.

Doordat het zout maken van het Volkerak-Zoommeer is uitgesteld tot zeker 2032, lijken de zorgen van de Zeeuwse landbouwers voorbij. Niets is minder waar, waarschuwde gedeputeerde Ben de Reu (PvdA) vandaag in de Statencommissie ruimte. Ook een zoet Volkerak-Zoommeer is onvoldoende, terwijl de aanvullende maatregelen om zoet water vanuit Brabant naar Zeeland te krijgen juist nu spaak dreigen te lopen. ,,Er is een Deltaplan nodig voor de zoetwatervoorziening.”

Grote zorgen

De Staten willen op korte termijn met experts om tafel om het probleem te bespreken. ,,We kunnen als Zeeland niet stoppen met nadenken over de zoetwatervoorziening”, zei Joan van Burg (SGP). ,,We raken het zicht kwijt op het hele proces”, vulde Rinus van ’t Westeinde aan. ,,Het gaat hier om de toekomst van Zeeland. Landbouw is hier een speerpunt. Ik maak me grote zorgen.”

De aanleiding voor de discussie was een brief van het dagelijks provinciebestuur over de stand van zaken rond het Volkerak-Zoommeer en de Roode Vaart. Vanwege de droge zomer hebben landbouworganisatie ZLTO en diverse natuurorganisaties hun vraagtekens gezet bij het voornemen om het Volkerak-Zoommeer zout te maken. Daarop heeft de minister laten weten daarover voor 2032 geen besluit te nemen. Voor de provincie Noord-Brabant was dat reden veel minder geld te reserveren voor de alternatieve maatregelen die nodig zijn om zoet water naar Tholen en Sint Philipsland te brengen. Daarvoor is 50 miljoen euro nodig. Noord-Brabant heeft nu maximaal 8 miljoen euro gereserveerd en Zeeland 4,5 miljoen.

Laag pitje

,,Het Volkerak-Zoommeer is geen zoetwatermeer”, waarschuwde De Reu. ,,Het wordt gevuld met water uit de grote rivieren en de vraag is of dat er op de lange termijn nog wel is.” Transport van Brabants water naar Zeeland blijft dus keihard nodig, maar juist dat plan wordt nu op een laag pitje gezet. Dat komt onder meer omdat de kosten voor een onderdeeltje ervan, de Roode Vaart, de pan uitrijzen. Dat is een verbinding tussen het Hollandsch Diep en het riviertje de Mark, in de gemeente Moerdijk. Binnen enkele maanden is het tekort opgelopen tot 9 miljoen euro. Zeeland weigert mee te betalen aan de gestegen kosten als daar geen garantie aan vastzit dat dit leidt tot een zoetwaterverbinding naar Zeeland.