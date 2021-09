Grote zoektocht naar mogelijk vermiste zwemmer bij Renesse blijkt loos alarm

Sloop die bunker niet, betogen VVD en SGP: ‘Het is erfgoed van Slag om de Schelde’

3 september VLISSINGEN - Niet slopen, die bunker die onverwacht gevonden is in de boulevard van Vlissingen. Maar behouden, als aandenken aan de Slag om de Schelde. Die oproep doen VVD en SGP in Vlissingen.