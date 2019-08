Grote zeemijn van 500 pond tot ontploffing gebracht voor kust Vlissingen

Zeeland Nazomerfestival - video Regisseur openings­voor­stel­ling Nazomerfes­ti­val: Laat iedereen zingen zoals die gebekt is

13:24 MIDDELBURG - ,,Laat iedereen zingen zoals die gebekt is. Laat het een vrije wereld wezen. Toch?” Met die woorden reageert reageert regisseur Koen de Sutter van de openingsvoorstelling ‘Wie is Bang’ van het Zeeland Nazomerfestival op kritiek over het taalgebruik in het stuk. Maandagavond was de try-out van de voorstelling in de Stadsschouwburg in Middelburg. Vanavond is de première.