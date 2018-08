Grote verschillen in prijs parkeerkaart voor gehandicapten

VLISSINGEN - In de ene gemeente is hij gratis, in de andere moet diep in de buidel worden getast; de kosten voor een gehandicaptenparkeerkaart lopen in Zeeland flink uiteen, blijkt uit een vergelijking van de tarieven op de gemeentelijke websites.

Het maakt voor een Zeeuwse gehandicapte nogal wat uit in welke gemeente hij of zij woont als het gaat om de kosten voor een parkeerkaart. De prijzen variëren van gratis (Borsele en Schouwen-Duiveland) tot 47,05 euro in Middelburg. Die zogeheten leges verschillen in de provincie tientallen euro's.

Opvallend zijn in dat opzicht de vijf Bevelandse gemeenten, die, hoewel ze binnen Gemeenschappelijke Regeling De Bevelanden innig samenwerken op het gebied van onder meer werk, inkomen en zorg, allemaal een ander tarief kennen. Waar Borsele al jarenlang geen euro vraagt, moet in Goes bijvoorbeeld 16,15 euro worden betaald, terwijl dat in Kapelle weer bijna twee tientjes meer is (35,90). Een regionaal tarief bleek eerder niet haalbaar. ,,De ene keer vindt je elkaar, de andere keer niet", zegt de Goese wethouder André van der Reest. ,,We proberen elke keer stapjes te zetten." Volgens Van der Reest kunnen de kosten grotendeels worden vergoed uit de regeling chronisch zieken en gehandicapten. ,,Die is verhoogd van 270 naar 385 euro per jaar."

Medische keuring

In alle gevallen komen de kosten van een medische keuring er nog bij en Bevelandse aanvragers moeten die zelf regelen. Het geld wordt niet teruggeven bij een negatief advies en ook dat kan soms in de papieren lopen. In Hulst bijvoorbeeld kost een medische keuring 203,95 euro, maar dat bedrag wordt dus alleen teruggestort als blijkt dat de aanvrager daadwerkelijk in aanmerking komt voor een kaart. In Vlissingen krijgt een aanvrager 32,25 (de legeskosten) retour bij een negatief medisch advies.

Overigens scheppen niet alle gemeenten op hun website helderheid in de opbouw van de kosten, zo is niet altijd duidelijk of de medische keuring al in de prijs verdisconteerd is. In Vlissingen wel, zegt een woordvoerster. Het bedrag van 135,55 euro dat op de site wordt vermeld, is de 'totaalprijs'. De gemeente hoort qua leges wel bij de duurdere. ,,Die moeten bij ons kostendekkend zijn", verklaart de woordvoerster.