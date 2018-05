Grote verschillen in neerslag in Zeeland

VLISSINGEN - In Kortgene is donderdagavond tijdens de hevige buien 52 millimeter regen, ofwel 52 liter water per vierkante meter, gevallen. Volgens metingen van het KNMI viel donderdag nergens in het land zoveel regen als bij dit Zeeuwse meetpunt.

Er waren donderdag grote verschillen in de provincie. In het oosten van de provincie viel slecht enkele millimeters. De meeste regen viel in een straal van 10 kilometer rond Goes en omgeving. In Wilhelminadorp werd 35 mm gemeten, in Ovezande 24 mm en in Wolphaartsdijk 20 mm. Buiten dit gebied kreeg Ritthem ook veel water over zich heen: 24 mm.

In de rest van Nederland viel donderdag nauwelijks regen van betekenis.

In 's-Gravenpolder liep bij drie woningen en een bedrijfspand het water naar binnen. Ook in Goes en Kloetinge was wateroverlast.

Anthoni Fierloos ging gistermorgen met angst en vrezen naar zijn boekhandel Paard van Troje op de hoek van de Lange Vorststraat. In het verleden was het water bij hevige regenval de laaggelegen winkel binnengestroomd. ,,Maar er was gelukkig niets aan de hand. De riolering en straatkolken zijn aangepast. Dat heeft hier goed uitgepakt. Wij hadden geen schade''

