Grote toeloop op hoofdpijncentrum Terneuzen

TERNEUZEN - Steeds meer mensen met chronische hoofdpijn gaan naar het hoofdpijncentrum Zeeland in Terneuzen. De toeloop is zo groot dat ziekenhuis ZorgSaam een extra verpleegkundige heeft aangesteld om de patiëntenstroom op te vangen.

De mensen die op de poli langskomen hebben vaak meer keren per week barstende of bonkende hoofdpijn. ,,Zo erg dat het hun leven beïnvloed'', vertelt hoofdpijnverpleegkundige Colinda Vlaander. ,,Sommige hebben twee, drie of zelfs vier keer per week hoofdpijn. Dat beperkt hun leven, zowel op het werk als privé.''

Stress

Tot voor kort behandelde de poli op de afdeling neurologie van ZorgSaam negen mensen per week. Dat is nu twee keer zoveel. Dat betekent niet dat Zeeuwen massaal chronische hoofdpijn hebben gekregen. ,,Huisartsen weten ons steeds meer te vinden en verwijzen vaker door'', verklaart Vlaander een deel van de toename. ,,Maar dat is een deel van het verhaal. Wat zeker ook meespeelt is dat mensen steeds meer stress ervaren. Al is de één er meer gevoelig voor dan de ander. Stress kan chronische hoofdpijn veroorzaken.''

Quote Het behandelen van hoofdpijn is een zoektocht. Colinda Vlaander Wie langs gaat moet niet denken dat er bij neurologie een wonderpilletje klaarligt. Want er zijn verschillende soorten hoofdpijn, zoals migraine, (spier)spannings- en clusterhoofdpijn.

,,Het behandelen van hoofdpijn is een zoektocht'', zegt Vlaander. ,,Na een gesprek met de neuroloog gaan we kijken wat de oorzaak zou kunnen zijn. We nemen de tijd en luisteren aandachtig naar mensen. Want de oorzaak van hoofdpijn is vaak niet zwart-wit.''

Genezen