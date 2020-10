Grote plannen voor ‘groenere’ industrie krijgen steun provincie

MIDDELBURG - Zeeland Refinery in Vlissingen-Oost en Air Liquide in Terneuzen willen bij de EU subsidie aanvragen voor de grootschalige productie van groene waterstof. Ook Dow klopt bij het EU Innovation Fund aan voor de omschakeling naar klimaatneutrale productie.

Om voor een bijdrage uit het Europese innovatiefonds in aanmerking te komen hebben de bedrijven de steun van de regio nodig. Het dagelijks provinciebestuur heeft daarom een aanbevelingsbrief opgesteld.

Waterstof kan gemaakt worden via elektrolyse. Door elektriciteit wordt water gesplitst in waterstof en zuurstof. Waterstof kan vervolgens worden opgeslagen en later als brandstof worden gebruikt of als grondstof, bijvoorbeeld voor kunstmest. Als de elektriciteit duurzaam is opgewekt, bijvoorbeeld door wind- of zonne-energie, is sprake van groene waterstof.

Zeeland Refinery in Vlissingen-Oost wil over vijf jaar een groene waterstoffabriek bouwen van 150 MWe. In 2027 zou de fabriek zelfs een capaciteit van 300 MWe moeten hebben. Air Liquide in Terneuzen heeft plannen voor een groene waterstoffabriek van 200 MWe. Deze ‘elektrolysers’ produceren waterstof met elektriciteit van de windparken op zee.

Dow wil dat de fabriek in Terneuzen over dertig jaar klimaatneutraal werkt. Dat proces gaat stao voor stap. Voor de periode tot 2030 zet Dow in op het afvangen van CO2 en het produceren van blauwe waterstof die gebruikt wordt als brandstof voor de krakers. Dit scheelt naar verwachting 1,7 Megaton aan CO2-uitstoot per jaar. ‘Blauwe’ waterstof wordt gemaakt uit aardgas. De daarbij vrijkomende CO2 wordt opgeslagen. Dat is het verschil met grijze waterstof waarbij de CO2 gewoon de lucht in gaat.