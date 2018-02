Grote leegloop speciale scholen blijft uit

GOES - Het aantal Zeeuwse kinderen in het speciaal basisonderwijs daalt minder snel dan gehoopt. Dit schooljaar is er zelfs sprake een (minieme) toename.

In 2014 werd de Wet passend onderwijs ingevoerd. Die moest ertoe leiden dat kinderen met een beperking zoveel mogelijk naar een 'gewone' school gaan en daar extra hulp krijgen. Het speciaal onderwijs richt zich dan op leerlingen die intensieve begeleiding nodig hebben.

De verwachting was dat door de nieuwe wetgeving het aantal kinderen in het speciaal basisonderwijs fors zou dalen. De afname blijkt minder spectaculair dan gedacht. In 2014 zaten 827 Zeeuwse kinderen in het speciaal basisonderwijs. Begin dit schooljaar waren dat er 726, zo blijkt uit cijfers van de Dienst Uitvoering Onderwijs.

De daling deed zich vooral voor in het eerste jaar. Inmiddels lijkt het aantal zich te stabiliseren. Vergeleken met vorig schooljaar is het aantal Zeeuwse leerlingen in het speciaal basisonderwijs zelfs met één toegenomen, terwijl het aantal kinderen in het regulier basisonderwijs met bijna 400 daalde. Dat beeld past in de landelijke trend.

De daling is vooral boven de Westerschelde gestagneerd. ,,Dat het passend onderwijs nog niet heeft geleid tot een enorme terugloop van het speciaal onderwijs, is een beeld dat ik wel herken", zegt directeur Madeleine Weij-van Wanrooij van Kind op 1. Dat samenwerkingsverband, op 1 januari ontstaan uit een fusie, verzorgt passend basisonderwijs in de Oosterschelderegio en op Walcheren.

De cijfers verdienen enige nuancering, stelt zij. In Zeeland was de daling bijvoorbeeld al vóór 2014 ingezet. Ook zijn, nu een diagnose niet meer noodzakelijk is, meer kinderen in beeld voor passend onderwijs.

Quote De werkdruk is al hoog en de groepen zijn groot. Je kunt van mensen die al op hun tenen lopen moeilijk verlangen dat ze nóg een stap extra doen. Madeleine Weij-van Wanrooij Verder kent De Tweern in Goes sinds kort een groep voor kinderen met gedragsproblematiek. Die zouden anders naar Keurhove in Middelburg gaan. Bovendien is zowel De Meie in Zierikzee als Het Springtij op Walcheren begonnen met observatiegroepen voor kleuters. ,,Het is logisch dat daardoor het leerlingaantal stijgt."

Aan de andere kant signaleert Weij ook dat het regulier onderwijs nog niet altijd de ondersteuning kan bieden die nodig is. ,,De werkdruk is al hoog en de groepen zijn groot. Je kunt van mensen die al op hun tenen lopen moeilijk verlangen dat ze nóg een stap extra doen."

Het belang van het kind moet altijd voorop staan, zegt Weij. Het heeft daarom geen zin kinderen naar het regulier onderwijs te sturen als daar te weinig ondersteuning is. ,,De kinderen die nu het speciaal onderwijs in komen zijn kinderen van wie ik de volle overtuiging heb dat dat voor hen op dit moment een betere plek is."