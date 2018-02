Grote Kerk Veere zoekt directeur

‘Weg van jou’ succesvolste film allertijden in Zeeuws-Vlaan­de­ren

16:50 TERNEUZEN - De film ‘Weg van Jou’ vertrekt met recordcijfers uit CineCity in Zeeuws-Vlaanderen en Vlissingen. In totaal zagen 17.500 bezoekers ‘Weg van jou’ in de bioscoop in Terneuzen. Daarmee is het de succesvolste film ooit in Zeeuws-Vlaanderen. In Vlissingen trok de film 13.500 bezoekers.