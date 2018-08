Grote hoeveelheid zagers dood door warmte

Volgens directeur Bert Meijering van de Topsy Baits is zo'n 15 tot 20 ton zagers gestorven. Het bedrijf produceert zo'n 100 ton per jaar. ,,Het zijn met name de grote wormen - de exemplaren die groter dan zijn dan twaalf centimeter - die niet tegen de hoge temperaturen kunnen'', zegt Meijering.

De bassins in Wilhelminadorp liggen volop in de zon. ,,We hebben het over een gebied van 17 hectare groot. Het is een dure aangelegenheid om daar zonneschermen boven te plaatsen. We kijken wel of we bijvoorbeeld kunnen sproeien, maar dan moeten we weer uitkijken dat het niet bij de buren terecht komt.''