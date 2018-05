Grote expositie Ineke Otte in Middelburg

Ineke Otte is de eerste ‘Artist in Performance’ van de ZB, als variant op 'artist in residence'. Het is de bedoeling elk jaar een maand lang een podium te bieden aan een Zeeuwse artiest of kunstenaar die zijn of haar sporen in binnen- én buitenland heeft verdiend.

Ineke Otte ontwerpt modesieraden, 3D-printing producten, lampen, tafels, glasobjecten, sjaals, shirts, kunst en beelden. Haar ontwerpen zijn kleurrijk en hebben een eigen stijl én humor. De natuur is haar inspiratiebron.

Otte ontving verschillende internationale prijzen en presenteert haar sieraden in onder meer Milaan, Parijs, New York, Miami en Dubai. Haar werk wordt wereldwijd verkocht in galeries en museumshops. Beroemdheden zoals Iris Apfel, Jean Paul Gaultier, Paola Navone en koningin Máxima dragen haar sieraden.

Zaterdag 9 juni om 15.00 uur opent Otte haar expositie 'Natuurlijk!' in de ZB in Middelburg. Er is een catwalkshow met haar modesieraden. Deze wordt gepresenteerd door mediapersoonlijkheid Marijke Helwegen.