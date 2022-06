Grote drukte in Westerscheldetunnel door afgesloten Liefkenshoek: ‘Misschien drukste dag ooit’

Het tunnelbedrijf zette extra mensen in om de doorstroming op het Tolplein zo vlot mogelijk te laten verlopen. Het zou kunnen gebeuren dat de Westerscheldetunnel vandaag de meeste passanten binnen een etmaal te verwerken krijgt.

Door een oliespoor in de Liefkenshoektunnel op de Antwerpse Ring in het havengebied werd de tunnel richting Gent afgelopen nacht volledig afgesloten. Het oliespoor kwam op de rijbaan terecht tijdens werkzaamheden, die vannacht plaatsvonden in de Liefkenshoektunnel. Het incident deed zich voor rond 3 uur. Na schoonmaakwerkzaamheden ging de afgesloten tunnelkoker vrijdagmiddag om 14.00 uur weer open. Dat leidde langzaam tot minder verkeer in de Westerscheldetunnel.

Verkeer richting Gent koos urenlang voor andere routes, onder meer via de Westerscheldetunnel. ,,Het was heel druk aan de westkant”, bevestigde directeur Harald Schoenmakers van de Westerscheldetunnel. ,,Maar het was te behappen. We hadden al rekening gehouden met een drukke dag vanwege het toeristenseizoen, maar vandaag kan wel eens een record gaan breken.” Dan moeten er volgens hem 30.000 voertuigen binnen een etmaal de tunnel passeren. ,,Als dat gebeurt, trakteer ik het personeel op taart”, lachte Schoenmakers.

Drie tunnelkassa's voortdurend bemand

Op het Tolplein bij Borssele waren urenlang drie kassa’s continue bemand. ,,We werden om 7.30 uur gebeld door Rijkswaterstaat dat er actief omgeleid zou worden’’, vertelt Leo Wolterman, woordvoerder namens de Westerscheldetunnel. ,,We hebben toen meteen extra mensen opgeroepen. Het personeel dat middagdienst had, was eerder gekomen en mensen die al bezig waren, bleven langer doorwerken. En op het plein liepen drie mensen rond, die konden helpen als een betaling niet goed verliep”, zei Wolterman. ,,We zagen vooral meer vrachtverkeer richting België door de tunnel gaan. De drukte was er met golfbewegingen. Soms stonden er tot de kassa's vijftien tot twintig voertuigen, maar drie minuten later was het anders. Wat meespeelde, was hoe een bestuurder betaalt. Gebeurt dat bijvoorbeeld met een tankpas, dan kan het vlot gaan, maar als een chauffeur die er verkeerd insteekt, kan het zomaar langer duren.”

,,We hebben in totaal zeven lanen en hebben maximaal ingezet”, zei Wolterman om 15.30 uur ,,Inmiddels is het weer druk zoals op een normale vrijdag, maar het is nog steeds mogelijk dat het de drukste dag ooit gaat worden. We telden 2000 passages per uur, acht uur aan een stuk. We zitten nu op 21.000 passages en dat hobbelt de komende uren nog zo door.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.