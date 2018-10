Grote drukte bij vernieuwde Albert Heijn XL in Vlissingen

Koud was het lint voor de verbouwde AH XL doorgeknipt, of de massa wachtende klanten stroomde binnen. Alsof Vlissingen wekenlang helemaal geen supermarkt had. Wie in de oude winkel, blind naar de pindakaas en cervelaat kon lopen kwam moest flink wennen. Vandaar dat klanten een plattegrond kregen.



Niet alleen de supermarkt heeft een facelift gekregen. Ook de Etos en de Blokker kregen tijdens de verbouwing een flinke make-over.



Voor AHXL-bedrijfsleider Jack van Oers komt er een einde aan een hectische tijd. Tevreden kijkt hij naar het binnenstromende volk. ,,Drie en halve week, dat is lang voor Albert Heijn-begrippen maar als je dit ziet... Voor ons is het een tien plus.''