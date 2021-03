Grote corona-uitbraak in woonzorgcentrum Ter Reede in Vlissingen, ook thuiszorgmedewerkers besmet

Ruzie over aanleg 50.000 zonnepane­len nabij Sint-Philips­land: ‘C&A houdt het tegen’

1 maart SINT PHILIPSLAND - Een ruzie over de aanleg van maar liefst 50.000 zonnepanelen op het water even boven Sint-Philipsland dreigt uit de hand te lopen. Want de twee initiatiefnemers - gesteund door inwoners in Zeeland en Zuid-Holland - lopen te hoop tegen een dochterbedrijf van kledingconcern C&A.