Grote controle bij Zeelandbrug: Belastingdienst int 24.000 euro

Mouterij The Swaen in Klooster­zan­de uitgeroe­pen tot beste van de wereld

11:51 KLOOSTERZANDE - Mouterij The Swaen in Kloosterzande is deze week uitgeroepen tot beste mouterij ter wereld. Op de World Barley, Malt and Beer Conference in het Poolse Warschau kreeg het bedrijf de gouden medaille.