Grote brand in varkensstallen Poortvliet

video / poll Haamstede is lááiend: ‘Wat als Feyenoord-supporters ineens met bruin-wit­te shirtjes op het veld zouden verschij­nen?’

22:08 NIEUW-HAAMSTEDE - Wie in Nieuw-Haamstede woont, heeft de vuurtoren in zijn achtertuin. Dus voor iedereen die er woont, voelt de vuurtoren alsof die van hem is. Never-nooit-niet dat de bewoners hun icoon óóit oxiderood laten schilderen.