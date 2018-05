Grote actie tegen No Surrender; politie Zeeland/West-Brabant coördineert

VLISSINGEN - Kopstukken van motorclub No Surrender in Almere zijn dinsdagochtend in alle vroegte van hun bed gelicht door meerdere arrestatieteams van de politie. De actie werd gecoördineerd door de politie Zeeland/West-Brabant, waar meerdere grote onderzoeken tegen No Surrender lopen.

Het gaat om de leider en drie leden van het chapter Almere. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij een groot cocaïnetransport naar Engeland. Ook werd een man in een woning in Hilversum aangehouden, die nauwe banden de motorclub zou onderhouden.

De politie begon een onderzoek nadat een vrachtwagenchauffeur zich in januari meldde omdat hij vermoedde dat er in zijn wagen harddrugs waren verstopt. Nadat hij de vrachtwagen had achtergelaten, kwamen enkele mannen verhaal bij hem halen, waarop de chauffeur vluchtte en zich bij de Koninklijke Marechausse meldde. De chauffeur wordt inmiddels beveiligd, omdat de politie aanwijzingen heeft gekregen dat leden van No Surrender naar hem op zoek zijn.

Arrestaties

Bij de actie waren tientallen politiemensen betrokken. Ze arresteerden mannen van 23, 29, 30 en 42 jaar in Almere. Een 46-jarige man is gearresteerd in een woning in Hilversum. In totaal zijn zeven woningen doorzocht. De politie heeft later op de dag meer informatie over de resultaten van de doorzoekingen.