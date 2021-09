Grootste ziekenhuisschip ter wereld vaart zondag over de Westerschelde: hier kan je de gigant zien

Video Zilveren Corné de Koning bij huldiging in Goes: ‘Die medaille geeft zo veel energie!’

9 september GOES - Corné de Koning gaat deze dagen van huldiging naar huldiging. De inwoner van Kloetinge wordt enigszins geleefd na het behalen van de zilveren medaille op de Paralympics in Tokio. ,,Maar dat is niet erg”, gaf hij woensdag na een eerbetoon in Goes aan. ,,Elke keer als er weer een happening is en ik die plak om mijn nek mag hangen, voel ik die euforie weer. Natuurlijk heb ik nog niet veel rust gehad na Tokio. Ik merk dat ik nog enigszins gejaagd ben en in een ritme zit van presteren en alsmaar doorgaan. Vermoeiend is het niet, hoor. Ik merk juist dat die medaille me heel veel energie geeft.”