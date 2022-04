Grootste instellingscateraar helemaal weg uit Zeeland: ‘Maar geen paniek, de maaltijdservice blijft’

Het kloeke pand inclusief moderne keuken mag weg voor een kleine 1,3 miljoen euro. De Zeeuwse Keuken blijft echter gewoon bestaan, zegt Ruben Leijnse, voorzitter van de Raad van Bestuur van Zorgstroom. ,,Al sinds 2019 wordt er niet meer gekookt in Middelburg. De maaltijden worden sindsdien bereid in Hoogerheide door Culinair Kommers, één van de drie aandeelhouders van De Zeeuwse Keuken. In Middelburg werden de maaltijden de afgelopen drie jaar nog wel verpakt. Dat werk wordt overgeheveld naar Hoogerheide. Dat doen we uitsluitend om de kosten te drukken.”