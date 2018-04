Grootste groei Zeeuwse economie sinds 2010

Column Ernst-Jan Rozendaal Enquête

7:00 Meer dan 85 procent van de mariniers denkt er niet over naar Zeeland te verhuizen wanneer hun kazerne in 2022 naar Vlissingen is verplaatst. Dat valt me enorm mee. Niet zo lang geleden heeft de PZC geïnventariseerd hoeveel van haar vormgevers in Rotterdam zouden willen werken en de score was precies nul. Logisch toch?